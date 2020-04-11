АКТУАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО 1XBET : Вход и регистрация на официальный сайт 1ХБЕТ

1xBet

1xBet основали в 2007 году. Компания изначально представлена исключительно наземными пунктами приема ставок.

В 2012 году у букмекера появился сайт, что позволило увеличить аудиторию. Изначально 1xBet работала в Восточной Европе, используя лицензию Кюрасао. Сегодня услуги компании предлагаются на территории 51 государства. В распоряжении компании 600 пунктов приема ставок, расположенных в странах Европы и на других континентах.

С 2014 года букмекер нелегально работает в России. Руководство компании решило отказаться от вступления в ЦУПИС. Поэтому, сайт постоянно блокируют провайдеры. Сайт занесен в список запретных ресурсов на территории России, созданный Роскомнадзором.

2018 год оказался продуктивным для компании в плане подписания контрактов, договоров:

• амбассадором стал Андреа Пирло;

• договор с нигерийской футбольной лигой;

• соглашение со сборной Нигерии по футболу;

• спонсорское соглашение с «Кардиффом»;

• партнерство с «Тоттенхемом».

За 2019 год произошло три подписания договора о беттинг партнерстве с мировыми футбольными грандами — «Ливерпулем», «Челси», «Барселоной». 1xBet стал выступать партнером африканских футбольных турниров.

Как правильно регистрироваца на сайте БК 1xBet

1xBet популярная букмекерская контора, предлагающая пользователям четыре варианты регистрации.

1. Регистрация за пару секунд или в один клик — решение беттеров, которым требуется срочно сделать ставку. Выбирается валюта и страна. Пароль формируется автоматически и появляется на экране.

2. Регистрация через социальные сети. Авторизуйтесь через страницу, выбираете страну, валюту.

3. Использование номера мобильного телефона. Прописываете в специально отведенном строке номер, далее вводите код, с пришедшего сообщения. Часто валюта и страна определяются автоматически, по коду номера телефона или через включенную геолокацию. В противном случае страна, валюта заносятся вручную. Пароль формируется автоматически. Отправляется на указанный номер.

4. Через электронную почту. Прописываете почту, телефонный номер и подтверждаете. Формируете пароль, вводите для подтверждения. Заполняете пустые поля.

Использование промокода при регистрации, дает шанс получить дополнительные средства на игровой счет, используемый для ставок.

Бонус на первый депозит 1xBet

1xBet Регистрация

Новым беттерам 1xBet предлагает получение бонуса, в качестве поощрения за первое внесение средств на депозит в личном кабинете. Сумма бонуса начисляется на бонусный счет суммой, равной пополнению. Начисление происходит автоматически сразу после внесения средств беттером. В момент начисления бонуса блокируется вывод с личного кабинета. Возобновление функционала аккаунта происходит после отыгрыша, проигрыша бонуса.

Отыгрываются бонусы экспресс ставками. Купон составляется из 3-10 спортивных матчей. Коэффициент отдельных матчей превышает 1,4. Беттер формирует 5 купонов. Сумма, задействуем в экспресс ставках рассчитывается по формуле — внесенный депозит умноженный на три. Бонус переводится после отыгрыша на игровой счет пользователя. Сумма перевода не будет превышать первое пополнение. Отыграть бонусное поощрение экспрессами пользователям предлагается за месяц.

Если за 30 дней игрок не сделает 5 экспрессов с нужными суммами, средства аннулируются. Деньги, зачисленные после отыгрыша, беттер использует по личному усмотрению.

Бонус по пятницам 1xBet

Постоянным игрокам букмекерской конторы 1xBet предлагаются дополнительные бонусные программы — пятничный бонус и другие. Действие предложения на дополнительное финансовое поощрение в пятницу предлагается пользователям, регулярно использующим игровой счет.

В акции не принимают участия новые клиенты. Предложение 1xBet — беттеру нужно в пятницу внести средства на депозит в личном кабинете. После пополнения, начисляется бонус, равный внесенным средства, не выше 100 евро. Отыграть бонус нужно в пятницу. Аннулируется начисление в 23:59 пятницы.

Беттер отыгрывая начисленный бонус, создает купоны с 3-10 событиями. Коэффициенты соревнований, входящих в купон превышают 1,4. Отыграть следует сумму внесенного в пятницу депозита, умноженную на три. Размеры ставок пользователь выбирает самостоятельно. Важно — новый купон открывается после расчета предыдущего. Целесообразно вносить депозит сразу после полуночи или выбирать начавшиеся матчи. В таком случае купон будет засчитан системой, а начисленные сайтом средства удастся отыграть. Выполнив условия игрок получает деньги для личного использования на сайте.

Среда ×2

Постоянным игрокам, участвующим в пятничных акциях от 1xBet, предлагается еще один шанс получения дополнительного финансового поощрения — «среда×2». Участвуют беттеры, на бонусный счет которых в пятницу было начисление акционных средств. Задача игрока теперь — пополнить счет в среду, после депозита на бонусный счет попадает сумма, равная внесенной.

Важно учесть ряд условий — с момента получения пятничного бонуса запрет на снятие средств с личного кабинета. После выходных беттер формирует 5 купонов, суммой бонуса, отправленного букмекером в пятницу. Коэффициент встреч превышает 1,4. Невыполнение условий не позволит получить двойной депозит в среду. Полученный бонус отыгрывается. Игрок формирует три купона состоящие из экспрессов. Выбирается 3 и больше поединков.

Коэффициент событий, входящих в купон, выше 1,4. Беттер задействует в экспрессах сумму полученного бонуса в троекратном размере. Второй купон формируется после закрытия первого. Иначе, по акции не будет засчитан. На отыгрыш дается исключительно среда. Дальше начисленные средства аннулируются. Ставки, сделанные с использованием бонуса — сгорают.

Витамин Бонус 1xBet

В букмекерской конторе 1xBet 7 апреля стартовала бонусная программа «Витамин». Пользователям за игры раздела 1XGAMES предлагаются ежедневные призы — фрибеты на игры, удвоение выигрышей, 50% кэшбэк в случае проигрыша, дополнительные прокручивания на Lucky Wheel. Получить ежедневно предлагается до трех бонусов. Беттер переходит в раздел акций, нажимает кнопку Витамин, происходит начисление.

Бонус начисляется один раз в день. «Витамин» 1xBet доступен пользователям, заходившим на протяжении месяца в раздел 1XGAMES, делавшим ставки больше 14 дней. За прошедший день пользователь получает бонус на следующие сутки — делается больше пяти ставок в играх. Суммы ставок пользователь выбирает самостоятельно, условиями бонусной программы ограничения не вводятся.

Стоит обратить внимание, не все автоматы участвуют в акции, список в мобильной и компьютерной сайта отличается. Перед играми стоит ознакомиться с условиями предлагаемой бонусной программы.

Ставки 1xBet

Беттерам на сайте 1xBet предлагаются ставки в разделах Линия и Live. Игрок выбирает раздел Линия предлагаются матчи, начало которых запланировано через час, два, сутки. Важно выбрать подходящий промежуток времени отображения матчей.

В разделе Live отображаются текущие матчи. Далее, не зависимо от выбранного раздела, алгоритм действий одинаковый. На боковой панели отображаются виды спорта, соответствующие категории. Беттер останавливает выбор на хоккее, теннисе, футболе или другом варианте.

Далее появляется панель с доступными спортивными турнирами. Пользователь нажимает подходящий вариант. Отображаются матчи. Определяется со спортивным состязание. На главном экране отображается информация росписи матча. Беттер выбирает коэффициент и появляется купон. Собираясь делать ставку ординар, после выбора коэффициента пользователь вводит сумму в купон, смотрит возможный выигрыш, подтверждает.

Формируя экспрессы — состоящие из двух-десяти коэффициентов, беттер открывает следующий матч и выбирает исход. В один купон добавляется один коэффициент встречи.

Общая информация о платежных методах (Вывод средства с БК 1xBet)

Пользователям в букмекерской конторе 1xBet предлагается выводить средства такими способами:

1. На карту. Вывод от 100 рублей. Срок поступления денежных средств занимает до недели. При первом выводе компания вправе запросить копию паспорта, фото с картой в руках.

2. Электронные кошельки — Qiwi, Яндекс и другие. После 15 минут ожидания средства поступают на кошелек пользователя.

3. Криптовалютные кошельки. Указываете систему, задействованную для создания кошелька, вводите номер, указываете сумму и ждете. Финансовая операция проводится минут за 15.

4. Мобильные телефоны. Выгодно когда срочно требуется пополнить счет, вывести маленькую сумму.

5. Электронные платежные системы. Выбираете подходящий вариант, вносите реквизиты, сумму, подтверждаете. Зачисление происходит за 15-20 минут. Далее средства доступны для снятия.

Важно учитывать — выводить средства с 1xBet разрешено методами, используемыми для пополнения баланса. В других случая платежи отклоняются системой. Используя пару вариантов пополнения, выводить средства с сайта предлагается частями, пропорциональными пополнению.

Зеркало 1xBet

ЗЕРКАЛО 1xBet

Беттеры, выбравшие букмекерскую контору 1xBet, регулярно сталкиваются с блокировкой ресурса Роскомнадзором. Проблема — руководство компании отказалось получать лицензию на территории России. Компания использует международную лицензию Кюрасао.

А с 2014 года в России действует обязательное лицензирование. Компани, оказавшиеся работать на предложенных условиях блокируются провайдерами по указу Роскомнадзора. Поэтому, беттерам приходится постоянно искать зеркала сайта, для доступна в личный кабинет. У зеркала интерфейс, функциональные характеристики, как у главного сайта. Пользователь не подозревает, что зашел через зеркало. Ограничения в работе отсутствуют.

Использование зеркала — это решение при блокировке сайта. Найти рабочее зеркало пользователям предлагается на сайтах и тематических форумах. Пользователи делятся информацией с другими игроками. Получить работающую ссылку заблокированного сайта удается написав письмо на электронную почту букмекера. Для поиска зеркала предлагается использовать страницы в социальных сетях.

Что такое зеркало сайта?

Зеркало сайта — точная копия ресурса с отличающимся доменным именем. Зеркала часто используются букмекерскими конторами, нелегально работающими на рынке России, открывая беспрепятственный доступ к блокируемому ресурсу. В момент введения поискового запроса пользователю предлагается сайт с измененным названием, доменом страны, разрешающей работу ресурса. При переходе на сайт меняется IP адрес пользователя.

В каких ситуациях требуется зеркало сайта?

1. При проведении работ на главном ресурсе, сбоях на сервере. Зеркало размещается на отличающиеся сервере, пользователи не потеряют доступ к порталу, информация сохраняется.

2. При запрете работы сайта на территории страны. Для обхода блокировок поисковыми системами. Меняется доменное имя и пользователи без проблем попадают на желаемый ресурс.

3. Компаниям, предлагающим услуги международного уровня целесообразно создать зеркала в разных доменных зонах, охватив обширную аудиторию.

Переход через зеркало букмекерской конторы безопасно. Пользователь попадает на главный ресурс, вводит информацию для входа в личный кабинет, получает доступ к игровому счету.

Ставки 1xBet через Telegram

Букмекер 1xBet предлагает пользователям ставки через Telegram. Беттер запускает программу, через поиск находит @bot1xbetBot. Дальше из предложенных языков выбирается русский. После выбора языка предлагается войти в кабинет, зарегистрироваться. Нажав «Вход», беттеру предлагается ввести логин с 1xBet. В окне Telegram отобразится ссылка. Пользователь переходит, вводит информацию для авторизации в конторе. Дальше возвращается в приложение, переходит к ставкам.

В приложении отображается информация об остатке на игровом счету, предлагаются ставки в режиме Live и Линии. Плюс присутствуют слоты. Пользователь выбирает подходящий вариант и задает команду боту. Выбрав Линия или Live, дальше будет следовать выбор спорта, турнира, встречи — используются специальные команды. Определившись с встречей, предстоит определиться с исходом матча, ввести сумму ставки и подтвердить действие. Информация о сделанных ставках отображается в личном кабинете.

Приложения 1xBet на iOS и Android

Приложение 1xBet

Сайт 1xBet регулярно блокируется провайдерами. Беттерам приходится искать альтернативные источники доступа к ресурсы. Таковыми считаются мобильные программы. Наделены обширным функционалом, работают быстро, выполняют операции сайта. Мобильная программа Android 1xBet скачивается с сайта конторы. Пользователь нажимает на изображение телефона на верхней панели главного экрана. Выбираем программу, подходящую под операционную систему и ставит на загрузку.

На телефоны Android разрешена загрузка приложений после установки галочки в настройках. В противном случае, загрузка с посторонних источников запрещена. Установка занимает пару минут. Дальше приложение готово к использованию.

Программу для iOS скачивают через AppStore. Пользователю предлагается зайти на сайт букмекера и дальше перейти в магазин для скачивания. Или же, найти приложение сразу в магазине, воспользовавшись поиском. Установка в пару шагов — стандартная.

Используя приложение беттер делает ставки, совершает финансовые операции, контролирует течение матчей.